Экс-футболист «Олимпиакоса» Ковачевич рассказал о подробностях нападения на него

Бывший сербский футболист Дарко Ковачевич рассказал о своих действиях при вооружённом нападении на него.

«Я увидел, как кто-то вышел из машины с пистолетом в руке и направился ко мне. В этот момент я инстинктивно бросился вправо, упав на землю. Он выстрелил в меня, а затем прыгнул в машину и уехал», — цитирует Ковачевича AS.

Инцидент произошёл в пригороде Афин. 46-летний серб завершил карьеру в 2009 году. Наибольшую известность Ковачевич приобрёл, выступая за испанский «Реал Сосьедад», с которым становился вице-чемпионом страны. Также серб играл за итальянские «Ювентус» и «Лацио», а заканчивал карьеру в «Олимпиакосе», с которым стал чемпионом Греции.

Ранее сообщалось, что в Греции неизвестный выстрелил в экс-футболиста «Олимпиакоса».