СМИ: В Греции неизвестный выстрелил в экс-футболиста «Олимпиакоса»

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В пригороде Афин неизвестный открыл стрельбу по бывшему футболисту «Олимпиакоса» сербу Дарко Ковачевичу.
СМИ: В Греции неизвестный выстрелил в экс-футболиста «Олимпиакоса»
  • Reuters

Как сообщает ERT-1, 46-летний Ковачевич получил ранение в колено и был доставлен в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что на экс-спортсмена напали около его дома в Глифаде, после чего преступники скрылись на автомобиле. 

При этом обстоятельства инцидента не до конца ясны. По одной из версий телеканала, Ковачевич избежал пулевого ранения, а колено повредил при падении, уворачиваясь от выстрела.

Полиция уже начала расследование инцидента и обнаружила пистолет в подожжённом автомобиле в 700 метрах от дома футболиста.

Ранее сообщалось, что болельщик открыл стрельбу на матче по американскому футболу.

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