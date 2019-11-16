Болельщик открыл стрельбу на матче по американскому футболу
- © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает NJ.com, в результате стрельбы в Плезантвиле в штате Нью-Джерси пострадали два человека, при этом один из потерпевших — ребёнок.
Представитель полиции Дэймон Тайнер заявил, что пострадавшие получили тяжёлые травмы.
Отмечается, что на данный момент полиция нашла орудие стрельбы и вычисляет преступника.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА приговорён к четырём годам тюрьмы за избиение прохожего.