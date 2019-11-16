Болельщик открыл стрельбу на матче по американскому футболу

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Во время матча по американскому футболу между университетскими командами Плезантвиля и Кэмдена один из болельщиков открыл стрельбу.
Болельщик открыл стрельбу на матче по американскому футболу
  • © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает NJ.com, в результате стрельбы в Плезантвиле в штате Нью-Джерси пострадали два человека, при этом один из потерпевших — ребёнок.

Представитель полиции Дэймон Тайнер заявил, что пострадавшие получили тяжёлые травмы.

Отмечается, что на данный момент полиция нашла орудие стрельбы и вычисляет преступника.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА приговорён к четырём годам тюрьмы за избиение прохожего.

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