Болельщик открыл стрельбу на матче по американскому футболу

Во время матча по американскому футболу между университетскими командами Плезантвиля и Кэмдена один из болельщиков открыл стрельбу.

Как сообщает NJ.com, в результате стрельбы в Плезантвиле в штате Нью-Джерси пострадали два человека, при этом один из потерпевших — ребёнок.

Представитель полиции Дэймон Тайнер заявил, что пострадавшие получили тяжёлые травмы.

Отмечается, что на данный момент полиция нашла орудие стрельбы и вычисляет преступника.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА приговорён к четырём годам тюрьмы за избиение прохожего.