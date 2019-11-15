Российский боец ММА приговорён к четырём годам тюрьмы за избиение прохожего

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Российский боец смешанных единоборств Марк Белых осуждён на четыре года колонии за избиение прохожего.
Российский боец ММА приговорён к четырём годам тюрьмы за избиение прохожего
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Новосибирской области, 21-летний Белых вместе с 18-летней Екатериной Курлаевой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили на улице с мужчиной 34 лет.

Белых повалил мужчину на землю и избил. После этого обвиняемые покинули место происшествия, но через какое-то время снова встретили потерпевшего на улице. Белых снова попытался нанести удар, но мужчина оказал сопротивление. Курлаева же взяла лопату и нанесла не менее четырёх ударов по голове этого мужчины. Тот упал на землю, а Белых начал бить его неустановленным предметом и ногами.

В результате инцидента потерпевший получил переломы пальцев, раны, ссадины головы, а также другие травмы. Вину в преступлении подсудимые не признали. 

«Суд приговорил Белых к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Курлаеву — к двум годам лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в прокуратуре.

Помимо этого, осуждённые должны будут восполнить потерпевшему моральный ущерб в размере 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что футболист Денис Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей.

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