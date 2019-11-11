Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.

«Судя по иску, Денису Глушакову просто нужны деньги. Хочет восстановить бюджет за баталии в суде. Обратился с иском о взыскании почти 205 млн рублей, чуть-чуть до 205 недокрутил», — цитирует Жорина Sport24.

По его словам, суд принял дело к рассмотрению, заседание назначено на 2 декабря.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения младшей дочерью возраста трёх лет.

Ранее адвокат жены Глушакова отреагировал на интервью футболиста, в котором игрок высказался о его деятельности.