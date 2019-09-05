Адвокат жены Глушакова отреагировал на интервью футболиста

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Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, отреагировал на интервью футболиста, в котором игрок высказался о его деятельности.
Адвокат жены Глушакова отреагировал на интервью футболиста
  • @glushak8 / Instagram

«Уже видел слова Глушакова обо мне. Если у него останутся деньги после окончания бракоразводного процесса — то пожалуйста, могу стать его пиарщиком, почему нет? Обсудим вопрос по очистке Дениски. Не понял только фразу про то, что я кукарекаю. Скорее, это относится к нему», — цитирует Жорина Sport24.

Он отметил, что Глушаков считает себя правым, а остальных виноватыми, что характеризует спортсмена как человека с низкой социальной ответственностью.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения младшей дочерью возраста трёх лет.

Ранее Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака».

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