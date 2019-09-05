Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.

«Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию!

И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года!» — написал Глушаков в своём Instagram.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Всего на его счету 173 матча и 23 гола в составе москвичей. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее экс-хавбек «Спартака» Александр Самедов заявил, что не видит логики в словах Глушакова.