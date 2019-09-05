Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
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«Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию!
И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года!» — написал Глушаков в своём Instagram.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Всего на его счету 173 матча и 23 гола в составе москвичей. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее экс-хавбек «Спартака» Александр Самедов заявил, что не видит логики в словах Глушакова.