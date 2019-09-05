Самедов заявил, что не видит логики в словах Глушакова
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- РИА Новости
«Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя. Нас попросили надеть майку — и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу», — цитирует Самедова Sport24.
Он также допустил, что действительно мог спросить в личном разговоре у Глушакова по поводу возможного недовольства от его появления в команде.
Глушаков в большом интервью рассказал о ситуации с майками в свою поддержку. Самедов же до этого говорил, что надевал футболку без особого желания.
Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова Глушакова о нём.