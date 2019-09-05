Самедов заявил, что не видит логики в словах Глушакова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.

«Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя. Нас попросили надеть майку — и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу», — цитирует Самедова Sport24.

Он также допустил, что действительно мог спросить в личном разговоре у Глушакова по поводу возможного недовольства от его появления в команде.

Глушаков в большом интервью рассказал о ситуации с майками в свою поддержку. Самедов же до этого говорил, что надевал футболку без особого желания.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова Глушакова о нём.