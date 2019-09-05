Экс-тренер «Спартака» Рианчо ответил на слова Глушакова о нём

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-полузащитника команды Дениса Глушакова о нём.

«Иисус сказал: «По делам их узнаете их!» Когда меня нанял «Спартак», я старался работать, оставляя в стороне свои интересы, думал только о клубе. Я всегда говорил и говорю, что Денис хороший игрок. Я всего лишь пытался помирить Дениса и Массимо», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, Глушаков всегда уважительно общался с ним. Рианчо также рассказал, что в день, когда он уходил из клуба, Глушаков попросил команду поаплодировать ему и тренерскому штабу.

«Не понимаю, почему Денис сейчас так разговаривает. Мне нечего ему сказать. Я желаю ему удачи в его карьере», — добавил Рианчо.

Ранее Глушаков рассказал о недопонимании между Массимо Каррерой и Рианчо.