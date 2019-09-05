Глушаков рассказал о недопонимании между Каррерой и Рианчо

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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о ссорах между бывшим главным тренером Массимо Каррерой и его помощником Раулем Рианчо.
Глушаков рассказал о недопонимании между Каррерой и Рианчо
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы хотели, чтобы руководство разобралось, кто на самом деле нас тренирует — Массимо или Рианчо. У них постоянно были какие-то конфликты: один молчит, другой кричит, потом обижается. На тренировках один требовал одно, другой — иное», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По его словам, игроки тогда обратились к руководству, чтобы оно определилось, кто из них должен быть тренером. Он также опроверг информацию о хороших отношениях с Рианчо. Как рассказал Глушаков, испанец не сдержал слова о возвращении его и Андрея Ещенко в основной состав, а также обманул их о том, что его в команду привели не Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

«Мы сразу поняли, что он нас и тут обманывает. И мы были правы, потому что была первая же его игра на кубок с «Анжи», а Рианчо в отеле перед матчем сидел с теми, «кто его не приводил», — добавил Глушаков.

Каррера, с которым «Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, покинул команду в октябре 2018 года.

Ранее Глушаков рассказал, как агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против него на выборах капитана.

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