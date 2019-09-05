Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

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Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Заканчиваются сборы, сидим в комнате с ребятами, общаемся, на следующий день у нас выезд. И тут начинают заходить футболисты — один, второй, третий — и говорят: «Глушак, можно тебя на минуту?» Выясняется, что им позвонили агенты и сказали голосовать против меня», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По его словам, он тогда сказал одноклубникам, чтобы они сами решали, так как он был намерен отказаться от повязки. Глушаков подчеркнул, что Каррера был расстроен результатами выборов, из-за чего процедура объявления капитана перед прессой затянулась на шесть часов.

«Только вечером Массимо назначил собрание и сказал: «Вы своё решение сделали. Повязка у Глушакова. Второй — Джикия. Но я хотел по-другому, чтобы на каждый матч чемпионата России «Спартак» выводил новый капитан», — добавил Глушаков.

Ранее экс-тренер «Спартака» Аттила Мальфатти отметил, что Глушаков без Карреры ничего в своей карьере не выигрывал.

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