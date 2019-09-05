Экс-тренер «Спартака»: Глушаков без Карреры ничего в карьере не выигрывал

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти оценил уровень экс-полузащитника команды Дениса Глушакова после слов игрока о бывшем наставнике красно-белых Массимо Каррере.

«Я был в штабе Карреры, когда мы выиграли Суперкубок. Мы финишировали третьими в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией. Мы сыграли вничью с «Ливерпулем» и разгромили «Севилью». Мы были в полуфинале Кубка, но вылетели после ошибки Глушакова. То, что я сказал о нём, — правда. Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры», — цитирует Мальфатти Sport24.

Он подчеркнул, что в сезоне-2017/18 Глушаков играл достаточно слабо. Тренер также отметил, что это видели все болельщики «Спартака», которые впоследствии показали своё негативное отношение к игроку.

Ранее Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».