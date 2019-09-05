Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал о своей встрече с фанатами красно-белых.

«С чего пресса взяла, что я не встретился с болельщиками? Сразу же это сделал. Как мне сказали, в отель приехали представители девяти фан-движений из двенадцати. Они задали мне все волнующие их вопросы, я правду рассказал — что с тренером было, что с коллективом», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Он отметил, что болельщики опрашивали других игроков команды для подтверждения его слов, а также рассказали, что травля Глушакова в основном шла от трёх фанатских движений, которые не явились на встречу. По словам хавбека, одной из таких организаций была «Фратрия».

«Они, получается, не могут меня найти, пообщаться во благо команды, чтобы футболисты спокойно готовились и играли. У всех же мой телефон есть. Тем более когда вышло их письмо, я сразу сказал в интервью, что собираюсь встретиться с «Фратрией» и порешать все вопросы. Никто на меня не вышел», — добавил Глушаков.

Ранее Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке».