Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал о работе экс-наставника красно-белых Массимо Карреры и его помощника Романа Пилипчука.

«Каррера был главным, но тренировочный процесс и разминки составлял Хави и его люди, а Пилипчук отвечал за тактику. Иногда даже Каррера приходил к нам и спрашивал, как лучше играть, и мы впятером, вчетвером сидели и общались. Пилипчук с Каррерой, в принципе, дополняли друг друга», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

По его словам, итальянский специалист заряжал команду эмоциями, в то время как Пилипчук был максимально уравновешенным и спокойным. Он также подчеркнул, что Пилипчук не хотел занять место Карреры, но у итальянца могло возникнуть такое мнение из-за языкового барьера.

«Это был очень хороший тандем, и очень жаль, что агенты его развалили. Думаю, если бы всё оставалось, как в золотом сезоне, могли бы ещё пару чемпионств захватить», — добавил Глушаков.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу.

Ранее Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака».