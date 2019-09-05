Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал о работе экс-наставника красно-белых Массимо Карреры и его помощника Романа Пилипчука.
Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Каррера был главным, но тренировочный процесс и разминки составлял Хави и его люди, а Пилипчук отвечал за тактику. Иногда даже Каррера приходил к нам и спрашивал, как лучше играть, и мы впятером, вчетвером сидели и общались. Пилипчук с Каррерой, в принципе, дополняли друг друга», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

По его словам, итальянский специалист заряжал команду эмоциями, в то время как Пилипчук был максимально уравновешенным и спокойным. Он также подчеркнул, что Пилипчук не хотел занять место Карреры, но у итальянца могло возникнуть такое мнение из-за языкового барьера.

«Это был очень хороший тандем, и очень жаль, что агенты его развалили. Думаю, если бы всё оставалось, как в золотом сезоне, могли бы ещё пару чемпионств захватить», — добавил Глушаков.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу.

Ранее Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить