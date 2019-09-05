Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.

«После увольнения Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По его словам, игроки в тот момент были готовы взять на себя всю ответственность. Он отметил, что тогда в «Спартаке» собрался хороший коллектив, в котором Каррера отлично справлялся с настроем команды, а помощник главного тренера Роман Пилипчук занимался тактикой.

«Всё было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение», — сказал Глушаков.

В сезоне 2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу.

Ранее полузащитник Роман Зобнин заявил, что футболисты «Спартака» всегда будут защищать наставника команды Олега Кононова.