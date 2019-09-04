Зобнин: футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда полностью поддерживает главного тренера Олега Кононова.

«Я не знаю, откуда всё это берётся. Но могу сказать одно: в команде о возможном уходе тренера вообще никогда речь не заходила. Кононов — наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. На поле, за его пределами и в прессе», — сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В СМИ неоднократно публиковалась информация о возможном увольнении специалиста. В качестве потенциальной замены называлось имя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом».