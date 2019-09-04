Зобнин: футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда полностью поддерживает главного тренера Олега Кононова.
Зобнин: футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Я не знаю, откуда всё это берётся. Но могу сказать одно: в команде о возможном уходе тренера вообще никогда речь не заходила. Кононов — наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. На поле, за его пределами и в прессе», — сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В СМИ неоднократно публиковалась информация о возможном увольнении специалиста. В качестве потенциальной замены называлось имя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом».

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