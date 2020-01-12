Футболист «Галатасарая» заразился малярией в Нигерии
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«Как выяснилось, футболист нашей команды Генри Оньекуру стал жертвой малярийных паразитов в Нигерии — на родине, куда он отправился в отпуск ещё до переговоров с нашим клубом. При медицинском осмотре игрока не было выявлено никаких симптомов, которые бы указывали на наличие заболевания. Футболист настоял на проведении обследования, чтобы определить причину высокой температуры, которая поднялась у него накануне. Лечение проводится тщательно, в соответствии с международными протоколами лечения и протоколами, предписанными Министерством здравоохранения страны», — гласит заявление на официальном сайте клуба «Галатасарай».
Оньекуру перешёл в «Галатасарай» в январе 2020 года. Аренда футболиста рассчитана до окончания текущего сезона.
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