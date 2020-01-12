Футболист «Галатасарая» заразился малярией в Нигерии

Короткая ссылка
Форвард турецкого «Галатасарая» Генри Оньекуру, перешедший в клуб из французского «Монако» на правах аренды, заболел малярией.
Футболист «Галатасарая» заразился малярией в Нигерии
  • © Seskimphoto, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Как выяснилось, футболист нашей команды Генри Оньекуру стал жертвой малярийных паразитов в Нигерии — на родине, куда он отправился в отпуск ещё до переговоров с нашим клубом. При медицинском осмотре игрока не было выявлено никаких симптомов, которые бы указывали на наличие заболевания. Футболист настоял на проведении обследования, чтобы определить причину высокой температуры, которая поднялась у него накануне. Лечение проводится тщательно, в соответствии с международными протоколами лечения и протоколами, предписанными Министерством здравоохранения страны», — гласит заявление на официальном сайте клуба «Галатасарай».

Оньекуру перешёл в «Галатасарай» в январе 2020 года. Аренда футболиста рассчитана до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось, кого потерял спортивный мир в 2019 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить