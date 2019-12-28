Ники Лауда, Халвард Ханевольд, Фернандо Риксен, Максим Дадашев: кого потерял спортивный мир в 2019 году

В этом году мир спорта лишился целого ряда прославленных атлетов. Из жизни ушли легендарный пилот, трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, трёхкратный золотой медалист Олимпийских игр биатлонист Халвард Ханевольд, обладатель Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, известный российский боксёр Максим Дадашев и другие. RT вспоминает спортсменов, покинувших этот мир в 2019-м.

Легенды

4 февраля в возрасте 55 лет скоропостижно скончался Матти Нюкянен, прославившийся в прыжках с трамплина на лыжах. Финский спортсмен является одним из самых титулованных представителей данного вида спорта — помимо всего прочего, за ним до сих пор остаётся звание самого молодого чемпиона мира в истории.

Нюкянен начал активно заниматься спортом в 12 лет, а уже в 19 стал победителем первенства планеты. Впоследствии он ещё трижды выиграл данный турнир, а также завоевал четыре золотые и одну серебряную медали Олимпийских игр. На соревнованиях 1984 года в Сараеве он первенствовал в прыжках с 90-метрового трамплина, а в Калгари повторил свой результат, также став лучшим на 70-метровом трамплине и в командных соревнованиях.

После окончания карьеры Нюкянен несколько раз оказывался на скамье подсудимых. В 2004 году его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к двум годам и двум месяцам тюрьмы, однако он был отпущен на свободу раньше.

Также он неоднократно нападал на свою четвёртую жену Мерви Тополу. За это в 2006-м он провёл четыре месяца в тюрьме. В 2010-м его приговорили к 16 месяцам по аналогичным обвинениям.

Матти Нюкянен

© Bob PEARSON / AFP

Весной серьёзную потерю понёс и баскетбольный мир — скончался легендарный форвард «Бостон Селтикс» Джон Хавличек по прозвищу Хондо. В последние годы один из самых титулованных атлетов в истории этого вида спорта страдал от болезни Паркинсона. Хондо умер 25 апреля — спустя чуть более двух недель после 79-го дня рождения.

В 1962 году Хавличек был выбран «Бостоном» на драфте под общим седьмым номером, после чего провёл в составе «Селтикс» 16 сезонов. За это время он стал семикратным чемпионом НБА, что удавалось лишь шести игрокам в истории. Столько же перстней в активе его одноклубников Тома Сандерса, Кей Си Джонса и Тома Хейнсона, а больше лишь у Сэма Джонса (10) и Билла Расселла (11).

Лучший период в карьере Джона пришёлся на 1967—1975 годы, когда он являлся одним из лидеров «Бостона», а в 1974-м был признан самым ценным игроком финала НБА. Кроме того, Хавличек становился чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 1984 году был введён в Зал славы баскетбола в Спрингфилде.

Джон Хавличек

© Mike Lawrie/Getty Images/AFP

Почти месяц спустя этот мир покинул один из самых прославленных представителей королевских гонок Ники Лауда. Австриец достиг успеха как гонщик «Формулы-1», а по окончании карьеры работал спортивным менеджером и неисполнительным директором Mercedes. Легендарного пилота не стало 20 мая. Ему было 70 лет.

За свою 13-летнюю карьеру Лауда выступал за такие конюшни, как March, BRM, Ferrari, Brabham и McLaren, и трижды становился чемпионом мира. Он прославился как один из самых умных и расчётливых пилотов королевских гонок, а его противостояние с Джеймсом Хантом стало одним из самых ожесточённых в истории «Формулы-1». Их дуэль была увековечена в спортивно-исторической драме «Гонка», а роль австрийца исполнил испанский актёр Даниэль Брюль.

В 1976 году Лауда попал в ужасную аварию. В ходе Гран-при Германии его болид ударился в ограждение и загорелся. Спортсмен получил обширные ожоги головы, а в больнице и вовсе впал в кому. Но, несмотря на это, он выжил и впоследствии успешно продолжил карьеру.

Ники Лауда

© Mark Thompson/Getty Images

Осенью любители биатлона оплакивали уход из жизни Халварда Ханевольда. Норвежец прославился как один из сильнейших биатлонистов 2000-х годов и главных конкурентов Уле-Эйнара Бьёрндалена и Рафаэля Пуаре. Атлет скоропостижно скончался 3 сентября в своём доме в Аскере в возрасте 49 лет.

Ханевольд вошёл в состав сборной Норвегии по биатлону в 1992 году, а спустя всего три года завоевал первую золотую медаль на чемпионате мира. Вместе с Фруде Андресеном, Дагом Бьёрндаленом и Йоном Оге Тюллумом он одержал победу в командной гонке. Впоследствии он ещё трижды становился триумфатором в составе норвежской четвёрки, а в 2003-м стал сильнейшим в индивидуальной гонке.

Примечательно, что именно в этом виде программы он завоевал одну из трёх олимпийских медалей высшего достоинства. На Играх в Ногано он вновь стал сильнейшим на 20-километровой дистанции. Всего же на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды ОИ.

Халвард Ханевольд

Reuters

© Pawel Kopczynski

Российские герои Олимпиад и чемпионатов мира

В 2019 году ушли из жизни несколько российских спортсменов, в разные годы добивавшихся высочайших результатов как на летних, так и на зимних Олимпийских играх. Одним из них стал двукратный золотой медалист ОИ по конному спорту Иван Кизимов. В 1968 году он занял первое место в личном первенстве и второе — в командном, а четыре года спустя помог российской сборной стать сильнейшей в этой дисциплине. Прославленный конник скончался 22 сентября в возрасте 91 года.

Иван Кизимов

РИА Новости

24 мая умер олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов. Главных успехов он добился в соревнованиях распашных двоек без рулевого, где становился пятикратным чемпионом СССР, серебряным призёром первенств мира и Европы. Главным моментом в карьере стали Игры 1960 года в Риме, на которых он вместе с Валентином Борейко занял первое место. В декабре он мог отпраздновать свой 85-й юбилей.

Весной из жизни ушёл Виктор Манаков. Прославленный российский велогонщик выступал на профессиональном уровне с 1974 по 1986 год, за это время стал чемпионом мира и победителем Олимпийских игр. Одним из последних турниров для него стали Игры доброй воли, на которых он также взял золотую медаль. Заслуженный спортсмен скончался 12 мая в Инфекционной клинической больнице №1 города Москвы. Ему было 58 лет.

В 2019-м в возрасте 44 лет скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов. Лучшие годы карьеры он провёл в волгоградской команде «Каустик», в составе которой четырежды становился чемпионом страны. Вместе со сборной России он выигрывал первенства планеты и континента, а также дважды брал медали Игр. В 2000-м он помог национальной команде впервые в истории занять первое место на крупнейшем турнире четырёхлетия, а в 2004-м — взобраться на третью ступень пьедестала. Погорелова не стало 24 апреля.

4 ноября на 44-м году жизни умер заслуженный мастер спорта России по гимнастике Дмитрий Василенко. Прославленный спортсмен дважды становился призёром чемпионатов мира, а в 1996 году стал одним из творцов триумфа в командном первенстве. Тогда сборная России всего на 1,239 балла опередила команду Китая.

Также мир потерял и ряд звёзд зимних видов спорта. В начале года не стало прославленного представителя советского конькобежного спорта — Александра Данилина. Четырёхкратного чемпиона СССР, чемпиона мира 1983 года, а также участника Олимпиады в Сараеве не стало 26 января.

День спустя скончалась прославленная лыжница Нина Балдычёва. Наибольших успехов она добилась в составе советской эстафетной четвёрки, вместе с которой дважды выигрывала чемпионат мира, а также завоёвывала золото и серебро на Олимпийских играх в Инсбруке и Лейк-Плэсиде.

Нина Балдычёва

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Летние олимпийские виды

В 2019 году спортивный мир лишился четырёхкратного олимпийского чемпиона в беге Харрисона Дилларда. Спортсмен ушёл из жизни 15 ноября в возрасте 96 лет. Почти месяц спустя, 12 декабря, на 81-м году жизни скончался Питер Снелл. Новозеландский стайер блистал на Играх 1960 и 1964 годов, где взял три награды высшего достоинства.

16 августа не стало одного из семи триумфаторов всех многодневных гонок «Гранд тура», велогонщика Феличе Джимонди. Он по разу выигрывал «Тур де Франс» и «Вуэльту», а также трижды первенствовал на «Джиро д’Италия». В сентябре ему могло исполниться 77 лет.

Феличе Джимонди

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19 марта на 58-м году жизни почила трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак. Спортсменка защищала цвета ГДР, взяла два золота на Играх 1976 года в Монреале, а четыре года спустя победила в Москве. В 1987 была включена в Зал славы мирового плавания.

В возрасте 40 лет ушла из жизни известная паралимпийская спортсменка Марике Верворт. На протяжении всей жизни чемпионка Игр в Лондоне в гонках на колясках боролась с неизлечимым заболеванием мышц, но в 2019 году решила провести процедуру эвтаназии.

Зимние олимпийские виды

13 апреля на 99-м году жизни скончалась Лидия Видеман, ставшая первой обладательницей золотой олимпийской медали в лыжных гонках среди женщин. На Играх 1952 года в Осло она одержала победу в гонке на 10 км, после чего завершила спортивную карьеру.

В возрасте 89 лет ушёл из жизни прославленный конькобежец Сигвард Эрикссон. За свою карьеру он побеждал на чемпионатах мира и Европы, а также завоевал две медали на Олимпиаде 1956 года в Кортина-д’Ампеццо.

1 октября на 53-м году жизни почил известный биатлонист Вольфганг Пернер. Пик карьеры австрийца пришёлся на 2001—2002 годы, когда он выиграл три золотые медали на чемпионате мира среди военных, а также взял бронзу на Играх в Солт-Лейк-Сити.

Вольфганг Пернер

© BOB PEARSON / AFP

Футбол и хоккей

В 2019-м из жизни ушли многие известные футболисты. 8 ноября в возрасте 86 лет скончался чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Анатолий Крутиков. Защитник известен по выступлениям за ЦСК МО и «Спартак», в составе которых становился чемпионом и двукратным обладателем Кубка страны. На год меньше прожил форвард армейцев Юрий Беляев, в послужном списке которого значится золото Олимпийских игр в Мельбурне.

Анатолий Крутиков

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В 2019 году не стало сразу двух чемпионов мира 1966 года и бронзовых призёров первенства континента 1968 года в составе сборной Англии. 12 февраля на 82-м году жизни скончался легендарный голкипер Гордон Бэнкс, а 21 декабря почил полузащитник Мартин Питерс. 12 апреля в возрасте 74 лет скончался экс-футболист «Ливерпуля» Томми Смит. Защитник провёл 16 сезонов в составе красных и помог им завоевать 14 трофеев.

Были поводы для скорби и в хоккейном мире.

2 мая любители хоккея оплакивали Реда Келли. Легендарный хоккеист выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс», в составе которых выиграл по четыре Кубка Стэнли. А 8 октября не стало Тэда Грина. Защитник дважды выигрывал главный трофей НХЛ в качестве игрока и пять раз — в роли члена тренерского штаба.

На 94-м году жизни почил легендарный Тед Линдсей. В 1940—1950-х годах он считался одним из лучших форвардов НХЛ, а его именем ещё при жизни назвали трофей лучшему игроку лиги по версии профсоюза хоккеистов.

Тед Линдсей

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Отечественный хоккей лишился прославленного форварда Анатолия Ионова. В составе сборной СССР он становился чемпионом Игр в Гренобле, а также трижды выигрывал первенства мира и Европы. Экс-игрока «Электростали» и ЦСКА не стало 12 мая.

Теннис

В ноябре из жизни ушёл трёхкратный чемпион СССР Вячеслав Егоров, а 20 декабря скончалась Галина Бакшеева — первая советская теннисистка, выигравшая юниорский Уимблдон. Также она дважды становилась чемпионкой СССР в одиночном, семь раз — в парном разряде и четыре раза — в миксте. Ей было 74 года.

Ещё одной потерей стала смерть Александра Волкова. Заслуженный мастер спорта России выиграл три турнира ATP и доходил до полуфинала Открытого чемпионата США. Кроме того, в составе национальной команды он дважды добирался до главного матча Кубка Дэвиса, но так и не смог завоевать трофей. Он умер 19 октября на 53-м году жизни.

Александр Волков

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© imago sportfotodienst

Трагедии

Одним из самых тяжёлых потрясений для мира спорта стала кончина Максима Дадашева. 28-летний боксёр получил тяжёлые травмы в бою с Субриэлем Матиасом, вызвавшие отёк мозга. Впоследствии он был введён в состояние искусственной комы, но из него так и не вышел.

Максим Дадашев

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© Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com

Последним этот год стал для обладателя Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксена. На протяжении шести лет спортсмен страдал от бокового амиотрофического склероза, а утром 18 сентября ушёл из жизни. Ему было 43 года.

12 мая на юго-западе Москвы в результате ДТП погибла известная конькобежка Клара Гусева. Спортсменка специализировалась на дистанциях 1000 и 1500 метров, а пик её карьеры пришёлся на Олимпийские игры 1960 года в Скво-Вэлли. Она установила мировой рекорд 1:34,1 и выиграла золотую награду.

В возрасте 29 лет скончался Самвел Мнацян. На протяжении года он боролся с раком, но 5 октября умер от осложнений. В разные годы спортсмен выступал за «Авангард» и «Нефтехимик», а последние годы защищал цвета «Адмирала».

Серьёзную потерю понёс и белорусский хоккей, лишившийся Владимира Цыплакова. Экс-форвард «Лос-Анджелес Кингз» и «Ак Барса» покончил жизнь самоубийством 14 декабря. Ему было 50 лет.

Не обошлось без трагедий в мире футбола. Одной из них стала смерть Эмилиано Салы, так и не сумевшего начать карьеру в Англии. Футболист уже оформил переход из «Нанта» в «Кардифф Сити» и перевозил вещи, когда его самолёт потерпел крушение. Аргентинец скончался 21 января в возрасте 28 лет.

1 июня в результате ДТП погиб испанский футболист Хосе-Антонио Рейес. Полузащитник известен по выступлениям за «Арсенал», «Атлетико» и «Реал», в составе которых становился чемпионом Англии и Испании. В последний год 35-летний игрок защищал цвета «Эстремадуры».

Фернандо Риксен

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Функционеры и тренеры

В прошедшем году ушли из жизни ряд важных деятелей мирового спорта. 4 июня на 90-м году жизни почил Леннарт Юханссон, возглавлявший Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 1990 по 2007 год, а 13 сентября не стало бывшего главы Международной федерации гимнастики (FIG) Бруно Гранди.

19 апреля не стало прославленного тренера по спортивной гимнастике Ренальда Кныша. Наставник успел поработать с олимпийскими чемпионками Еленой Волчецкой и Ольгой Корбут, а впоследствии работал над пособиями для подготовки спортсменов. Ему было 87 лет.

Российский спорт потерял почётного президента Федерации конного спорта Нину Громову. Во время Великой Отечественной войны она участвовала в строительстве оборонных сооружений на дальних подступах к столице, за что впоследствии получила орден «За оборону Москвы». После играла в театре и занималась конным спортом, в котором добилась весомых успехов. Так, она является неоднократной чемпионкой СССР, первым представителем страны в международной федерации этого вида спорта (FEI). Спортсменка скончалась 28 января, а уже 30-го ей могло исполниться 97 лет.