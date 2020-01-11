Тарпищев считает, что Рублёв способен побеждать на турнирах Большого шлема
«Во-первых, самое главное, что все трое наших ведущих игроков — в двадцатке сильнейших или около», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Он также выразил мнение, что при разумной работе Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев могут достичь ещё больших успехов.
«Должны выигрывать и турниры Большого шлема, и командные соревнования. Ребята — молодцы, на ходу. Но для того чтобы побеждать на турнирах Большого шлема, нужна стабильность», — добавил Тарпищев.
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6.
Ранее сообщалось, что Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP.