Тарпищев считает, что Рублёв способен побеждать на турнирах Большого шлема

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.

«Во-первых, самое главное, что все трое наших ведущих игроков — в двадцатке сильнейших или около», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также выразил мнение, что при разумной работе Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев могут достичь ещё больших успехов.

«Должны выигрывать и турниры Большого шлема, и командные соревнования. Ребята — молодцы, на ходу. Но для того чтобы побеждать на турнирах Большого шлема, нужна стабильность», — добавил Тарпищев.

Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:2, 7:6.

Ранее сообщалось, что Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP.

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