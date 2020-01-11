Малкин назван второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан одним из лучших игроков завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин назван второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Малкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ. На счету российского хоккеиста гол и результативная передача в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).

Первой звездой назван вратарь «Каролина Харрикейнз» Петр Мразек, который отразил все 32 броска в матче с «Аризона Койотис» (3:0). Третьим стал форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, забросивший шайбу с игры и реализовавший победный буллит в матче с «Оттава Сенаторз» (3:2 Б).

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.

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