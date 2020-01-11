Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Колорадо Эвеланш».
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В составе «Питтсбурга» забрасывали Теодор Блюгерс, Брайан Раст, Евгений Малкин и Джаред Макканн. У хозяев отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэтт Калверт.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев не сумели набрать очков.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ.

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