Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.
В составе «Питтсбурга» забрасывали Теодор Блюгерс, Брайан Раст, Евгений Малкин и Джаред Макканн. У хозяев отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэтт Калверт.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев не сумели набрать очков.
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