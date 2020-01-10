ЦСКА объявил о расставании с бразильским полузащитником Сантосом

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Московский ЦСКА объявил о возвращении бразильца Лукаса Сантоса в «Васко да Гама» в связи с истечением срока арендного соглашения.
ЦСКА объявил о расставании с бразильским полузащитником Сантосом
  • РИА Новости

Информацию о расставании с полузащитником армейцы опубликовали в своём аккаунте в Twitter. Сантос перешёл в ЦСКА в прошлом сентябре. Его контракт был рассчитан до конца 2019 года и предусматривал возможность выкупа москвичами трансфера футболиста. Однако в ЦСКА решили не задействовать эту опцию. Сантос лишь два раза выходил на замену в матчах основного состава красно-синих, не сумев убедить тренерский штаб в своей необходимости клубу.

Ранее агент игрока подтвердил, что ЦСКА не стал выкупать его трансфер.

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