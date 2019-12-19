Агент Лукаса Сантоса заявил, что ЦСКА не стал выкупать трансфер футболиста

Агент Фабиан Фара, представляющий интересы бразильского полузащитника Лукаса Сантоса, заявил, что московский ЦСКА, за который его клиент выступал на правах аренды, не станет выкупать трансфер игрока.

«Лукас не вернётся в команду зимой. Пока он остаётся в «Васко», которому принадлежат права на игрока», — цитирует Фару Sport24.

ЦСКА арендовал Сантоса у клуба «Васко да Гама» в сентябре до декабря. При этом армейцы имели приоритетное право выкупа полузащитника.

Сантос сыграл в составе красно-синих пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал новый контракт с Константином Кучаевым.