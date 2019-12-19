Агент Лукаса Сантоса заявил, что ЦСКА не стал выкупать трансфер футболиста
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«Лукас не вернётся в команду зимой. Пока он остаётся в «Васко», которому принадлежат права на игрока», — цитирует Фару Sport24.
ЦСКА арендовал Сантоса у клуба «Васко да Гама» в сентябре до декабря. При этом армейцы имели приоритетное право выкупа полузащитника.
Сантос сыграл в составе красно-синих пять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал новый контракт с Константином Кучаевым.