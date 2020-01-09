Гендиректор «Зенита» верит, что назначение Кашшаи пойдёт на пользу судейству в России

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев одобрил назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

«Для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца без истории работы в России», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что Кашшаи до сих пор ощущает пульс игры, так как совсем недавно закончил свою карьеру судьи. Он также пожелал венгру удачи в новой должности.

«Один из пунктов программы развития судейства — планомерная программа подготовки молодых судей. Главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше», — добавил Медведев.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.

Ранее Василий Уткин отреагировал на назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС.