Гендиректор «Зенита» верит, что назначение Кашшаи пойдёт на пользу судейству в России
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«Для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца без истории работы в России», — цитирует функционера «Чемпионат».
Он отметил, что Кашшаи до сих пор ощущает пульс игры, так как совсем недавно закончил свою карьеру судьи. Он также пожелал венгру удачи в новой должности.
«Один из пунктов программы развития судейства — планомерная программа подготовки молодых судей. Главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше», — добавил Медведев.
В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.
Ранее Василий Уткин отреагировал на назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС.