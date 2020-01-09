Уткин отреагировал на назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС
- РИА Новости
«Российских судей возглавил парень, не заметивший гол Украины в решающем матче на украинском Евро. Как исподволь всё готовилось! Ух ты!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.
Ранее сообщалось, что Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС.