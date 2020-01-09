Оглашён состав сборной России на юношеский ЧМ по биатлону

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Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде.
Оглашён состав сборной России на юношеский ЧМ по биатлону
  • Анастасия Гореева / © Евгений Тумашов
  • РИА Новости

В состав мужской команды вошли Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев и Карим Халили.

В женскую включены Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова и Анастасия Гореева.

Отмечается, что данный состав должен быть утверждён правлением СБР.

Юношеский чемпионат мира пройдёт с 26 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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