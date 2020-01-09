Оглашён состав сборной России на юношеский ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде.

В состав мужской команды вошли Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев и Карим Халили.

В женскую включены Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова и Анастасия Гореева.

Отмечается, что данный состав должен быть утверждён правлением СБР.

Юношеский чемпионат мира пройдёт с 26 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.