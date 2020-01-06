Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в женской сборной России по биатлону на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, Юрлова-Перхт пропустит этап из-за болезни.
Соревнования в Оберхофе пройдут с 6 по 12 января.
Ранее был утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU.
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