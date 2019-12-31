Утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU

Назван окончательный состав сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в январе.

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Список спортсменов опубликован пресс-службой Союза биатлонистов России. Кубок мира Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили. Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова. Кубок IBU Мужчины: Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов. Женщины: Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Виктория Сливко. Ранее сообщалось, что Павлова одержала победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».