Утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU

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Назван окончательный состав сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в январе.
Утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBU
  • © JOHANNA LUNDBERG via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Список спортсменов опубликован пресс-службой Союза биатлонистов России. 

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Кубок IBU

Мужчины: Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Виктория Сливко.

Ранее сообщалось, что Павлова одержала победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

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