Тренер СКА считает, что его игрокам не хватило агрессии перед воротами «Спартака»

Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итог гостевого матча КХЛ со «Спартаком», в котором его команда проиграла москвичам в третий раз в сезоне.

«Спартак» хочу поздравить с победой. Соперник здорово воспользовался всеми нашими ошибками, особенно это было заметно в первом периоде. Второй и третий пропущенные голы — это следствие быстрых атак соперника, но мы об этом предупреждали команду. Мы старались и пытались вытащить матч, где-то у «Спартака» вратарь хорошо сыграл, где-то сами недостаточно лезли на ворота и мало бросали. Нам не хватило агрессии под воротами соперника», — цитирует Кудашова официальный сайт красно-белых.

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Знарок признался, что его подопечные выполнили тренерскую установку.