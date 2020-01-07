Знарок: в матче со СКА игроки «Спартака» выполнили все мои требования

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над петербургским СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Знарок: в матче со СКА игроки «Спартака» выполнили все мои требования
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Красно-белые одолели армейцев третий раз подряд в текущем сезоне.

«Я благодарен ребятам за самоотверженность, характер, дух. Ребята — молодцы, сыграли грамотно. Конечно, были и ошибки, но по большому счёту команда выполнила все требования, о которых мы с ними договаривались. Это большинство и меньшинство в первую очередь», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что москвичи обыграли СКА на своей площадке впервые с 2012 года.

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