«Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА
- @spartak_hc
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Спартаку» принесли шайбы Фёдора Малыхина, Ильи Зубова и Робина Ганзла.
СКА ответил голом Андрея Кузьменко.
Для московского клуба это первая домашняя победа над СКА с ноября 2012 года. «Спартак» также одержал третью в сезоне победу над петербургской командой. Предыдущие две игры прошли в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Павел Дацюк пропустит Матч звёзд КХЛ.