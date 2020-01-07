«Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА

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Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Спартаку» принесли шайбы Фёдора Малыхина, Ильи Зубова и Робина Ганзла.

СКА ответил голом Андрея Кузьменко.

Для московского клуба это первая домашняя победа над СКА с ноября 2012 года. «Спартак» также одержал третью в сезоне победу над петербургской командой. Предыдущие две игры прошли в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк пропустит Матч звёзд КХЛ.

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