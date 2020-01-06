Овечкин устроил соревнования по забрасыванию еды в рот друзьям

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поиграл со своими друзьями в одном из ресторанов США.

В Instagram появилось видео, на котором российский хоккеист режет еду, вероятно, мясо, и маленькой лопаткой пытается закинуть кусочки в рот каждого из сидящих за столом. Те, в свою очередь, пытаются поймать ртом угощение от знаменитого спортсмена. Сначала подачу Овечкина не сумела поймать девушка, однако затем с задачей справились двое мужчин.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Дадонова помог «Флориде» взять верх над «Питтсбургом» в НХЛ.