Овечкин устроил соревнования по забрасыванию еды в рот друзьям

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поиграл со своими друзьями в одном из ресторанов США.
Овечкин устроил соревнования по забрасыванию еды в рот друзьям
  • globallookpress.com

В Instagram появилось видео, на котором российский хоккеист режет еду, вероятно, мясо, и маленькой лопаткой пытается закинуть кусочки в рот каждого из сидящих за столом. Те, в свою очередь, пытаются поймать ртом угощение от знаменитого спортсмена. Сначала подачу Овечкина не сумела поймать девушка, однако затем с задачей справились двое мужчин.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Дадонова помог «Флориде» взять верх над «Питтсбургом» в НХЛ.

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