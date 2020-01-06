Гол Дадонова помог «Флориде» взять верх над «Питтсбургом» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Дадонова помог «Флориде» взять верх над «Питтсбургом» в НХЛ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Пантерз» отличились Фрэнк Ватрано, Бретт Коннолли, Майк Хоффман и россиянин Евгений Дадонов. У хозяев единственную шайбу забросил Джаред Макканн.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Аризона Койотс», а «Пингвинз» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Ранее два очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.

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