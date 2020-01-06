Быков высказался об эпизоде с камерой в финале МЧМ-2020

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился своим мнением о скандальном эпизоде финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между россиянами и канадцами (3:4).

В концовке встречи игрок сборной Канады выбросил шайбу за площадку и попал в телекамеру одного из каналов, однако судьи не сочли это нарушением правил.

«Да, я удивился, это был довольно курьёзный момент. Действительно, если бы соперника удалили, это могло бы сыграть нам на руку — у Канады стало бы на двух игроков меньше на площадке. Но если такое правило существует, значит, за ним что-то стоит, и, возможно, уже были прецеденты», — заявил Быков в интервью RT.

Ранее форвард российской молодёжки Кирилл Марченко признался, что он и его партнёры очень расстроились из-за проигрыша канадцам.