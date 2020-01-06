Серебряный призёр МЧМ-2020: мы очень расстроились из-за проигрыша канадцам
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«После матча было не очень. Мы расстроились, что проиграли такой матч, но потом остыли и с хорошим настроением поехали домой. Мы просто с командой решили, что нет смысла переживать. Всё уже случилось, ничего слезами и расстройством не изменить», — приводит слова спортсмена Sport24.
Ранее вратарь сборной России Амир Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни.