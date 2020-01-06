Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни

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Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов, пропустивший четыре шайбы в финале чемпионата мира от команды Канады (3:4), прокомментировал выступление коллектива Валерия Брагина в Чехии.
Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни
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«Эмоции только положительные. Лучшее время в нашей жизни! От МЧМ ещё не отошёл, но готов вернуться в клуб и показывать свою лучшую игру. После финала было тяжеловато, но потом пришли в себя и поняли, что это был праздник для каждого из нас. Мы получили огромное удовольствие от игры. Все друг друга поблагодарили, мы стали одной семьёй на этом турнире, родными братьями. На этом наши пути не расходятся», — цитирует спортсмена Sport24.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о звонках с поздравлениями с победой сборной России на МЧМ.

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