Третьяк рассказал о звонках с поздравлениями с победой сборной России на МЧМ

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что некоторые люди звонили ему после финала молодёжного чемпионата мира в Чехии и поздравляли с победой сборной России над Канадой.
Третьяк рассказал о звонках с поздравлениями с победой сборной России на МЧМ
  • ©fhr.ru

«Мне двое даже позвонили и с победой поздравили. Двое купились на это! Причём оба — люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Он также считает, что кто-то из россиян уже мог быть уверен в победе при счёте 3:1 в пользу национальной команды.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить