Третьяк рассказал о звонках с поздравлениями с победой сборной России на МЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что некоторые люди звонили ему после финала молодёжного чемпионата мира в Чехии и поздравляли с победой сборной России над Канадой.

«Мне двое даже позвонили и с победой поздравили. Двое купились на это! Причём оба — люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Он также считает, что кто-то из россиян уже мог быть уверен в победе при счёте 3:1 в пользу национальной команды.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею.