Быков о критике Мифтахова: а ещё ему надо дать в руки винтовку

Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выступление вратарей молодёжки на чемпионате мира 2020 года в Чехии.

«Да, сейчас будет много «специалистов», которые будут анализировать игру хоккеистов. Конечно, не верим! И вратарь, само собой, должен стоять на линии, а ещё ему винтовку надо в руки дать или щит какой-нибудь. Такая «гильотина» для игроков после поражения в финале — это, повторюсь, неуважение по отношению к сопернику. Давайте не забывать, кто нам забрасывал шайбы», — сказал специалист в интервью RT.

Быков также высказался о ротации вратарей Амира Мифтахова и Ярослава Аскарова, к которой прибегал наставник молодёжной сборной Валерий Брагин во время МЧМ.

«Это не новое слово в хоккее, такая практика существует. К тому же мы все знаем, как важна конкуренция. А ещё Аскаров и Мифтахов дружат, они сами говорили об этом в интервью. Кроме того, я считаю, что мы должны доверять и тренерскому штабу. Опыт Брагина неоспорим, к тому же он постоянно находился в команде, знал, какая в ней царит атмосфера. И раз он принимал такие решения, на то были причины», — подчеркнул заслуженный тренер России.

Ранее Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни.