Быков о критике Мифтахова: а ещё ему надо дать в руки винтовку

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выступление вратарей молодёжки на чемпионате мира 2020 года в Чехии.
Быков о критике Мифтахова: а ещё ему надо дать в руки винтовку
  • globallookpress.com

«Да, сейчас будет много «специалистов», которые будут анализировать игру хоккеистов. Конечно, не верим! И вратарь, само собой, должен стоять на линии, а ещё ему винтовку надо в руки дать или щит какой-нибудь. Такая «гильотина» для игроков после поражения в финале — это, повторюсь, неуважение по отношению к сопернику. Давайте не забывать, кто нам забрасывал шайбы», — сказал специалист в интервью RT.

Быков также высказался о ротации вратарей Амира Мифтахова и Ярослава Аскарова, к которой прибегал наставник молодёжной сборной Валерий Брагин во время МЧМ.

«Это не новое слово в хоккее, такая практика существует. К тому же мы все знаем, как важна конкуренция. А ещё Аскаров и Мифтахов дружат, они сами говорили об этом в интервью. Кроме того, я считаю, что мы должны доверять и тренерскому штабу. Опыт Брагина неоспорим, к тому же он постоянно находился в команде, знал, какая в ней царит атмосфера. И раз он принимал такие решения, на то были причины», — подчеркнул заслуженный тренер России.

Ранее Мифтахов назвал МЧМ-2020 лучшим временем в своей жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить