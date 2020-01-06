Ларионов: ребята в сборной России ещё неопытные и сырые

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Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказался о поражении в финале чемпионата мира для игроков не старше 20 лет от команды Канады (3:4).
Ларионов: ребята в сборной России ещё неопытные и сырые
  • globallookpress.com

«Мне бы хотелось отметить нашу команду, которая играла в правильный хоккей. А всё остальное сейчас очень сложно оценивать после таких эмоций. Это финал, и порой он проходит очень нервно, неровно. Не хочу акцентировать внимание на ком-то конкретно. Ребята ещё неопытные, ещё сырые. И по игре, и по тому, что мы видели, это даёт большой оптимизм на будущее», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Ранее наставник россиян Валерий Брагин отметил, что в случае с четвёртым голом сборную России подвёл рикошет.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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