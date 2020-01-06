Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года

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Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
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В сервисе Stories в Instagram спортсмен выложил кадр, предположительно, из финального матча между россиянами и канадцами на МЧМ 2011 года.

«Пацаны, красавцы, с победой», — подписал изображение Тарасов.

Чуть позже он опубликовал еще одну картинку. Её экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России сопроводил объяснением. По словам бывшего супруга Ольги Бузовой, он уступил в настольную игру Alias, и согласно условиям ему требовалось выложить старую игру России с Канадой в Stories и поздравить с победой.

Ранее сообщалось, что сборную России объявили чемпионом мира в «Википедии».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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