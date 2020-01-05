Сборная России уступила команде Канады по количеству бросков во втором периоде финала МЧМ

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Во втором периоде финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России нанесла меньше бросков по воротам, чем национальная команда Канады.
Сборная России уступила команде Канады по количеству бросков во втором периоде финала МЧМ
  • globallookpress.com

Во второй 20-минутке подопечные Валерия Брагина 14 раз побеспокоили Джоэля Хофера, в то время как «кленовые листья» отметились 16 бросками. 

Тем не менее по числу выигранных вбрасываний россияне превзошли соперников — 11:10.

После второго периода российские хоккеисты ведут со счётом 2:1.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финала молодёжного первенства планеты.

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