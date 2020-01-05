Сборная России уступила команде Канады по количеству бросков во втором периоде финала МЧМ
- globallookpress.com
Во второй 20-минутке подопечные Валерия Брагина 14 раз побеспокоили Джоэля Хофера, в то время как «кленовые листья» отметились 16 бросками.
Тем не менее по числу выигранных вбрасываний россияне превзошли соперников — 11:10.
U20: Пошла жара во втором периоде! #CANRUS#снамироссияpic.twitter.com/rWyq8wZ7hE— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
После второго периода российские хоккеисты ведут со счётом 2:1.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.
Ранее сообщалось, что защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финала молодёжного первенства планеты.