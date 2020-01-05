Канадские хоккеисты отыграли одну шайбу в финале МЧМ с Россией

Сборная Канады сократила отставание в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.

globallookpress.com

На 50-й минуте после серии рикошетов отличился Коннор Макмайкл. Счёт стал 3:2 в пользу российской команды. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.