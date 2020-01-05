Канадские хоккеисты отыграли одну шайбу в финале МЧМ с Россией

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Сборная Канады сократила отставание в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.
Канадские хоккеисты отыграли одну шайбу в финале МЧМ с Россией
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На 50-й минуте после серии рикошетов отличился Коннор Макмайкл.

Счёт стал 3:2 в пользу российской команды.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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