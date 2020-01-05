Опубликовано видео гола Козенса в ворота сборной России в финале МЧМ по хоккею

В сети появилось видео заброшенной шайбы нападающего команды Канады Дилана Козенса в матче со сборной России в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Козенс отличился на 12-й минуте второго периода в большинстве «пять на три». Для Дилана этот гол стал вторым на первенстве планеты. Также в его активе шесть результативных передач.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее в сети появилось видео первого гола сборной России в финале молодёжного чемпионата мира в Чехии.