В сети опубликовали видео первого гола сборной России по хоккею в финале МЧМ с Канадой

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В сети появилось видео гола Никиты Александрова в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.
В сети опубликовали видео первого гола сборной России по хоккею в финале МЧМ с Канадой

    Александров отличился на десятой минуте второго периода финала молодёжного первенства планеты. В роли ассистентов выступили Григорий Денисенко и Егор Замула. 

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

    Ранее сообщалось, что капитан команды Канады Баретт Хэйтон ударил по лицу нападающего сборной России Егора Соколова.

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