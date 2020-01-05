В сети опубликовали видео первого гола сборной России по хоккею в финале МЧМ с Канадой

В сети появилось видео гола Никиты Александрова в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Александров отличился на десятой минуте второго периода финала молодёжного первенства планеты. В роли ассистентов выступили Григорий Денисенко и Егор Замула. 🙌 #CANRUS#снамироссияpic.twitter.com/TbN3UPInGb — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020 RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады. Ранее сообщалось, что капитан команды Канады Баретт Хэйтон ударил по лицу нападающего сборной России Егора Соколова.