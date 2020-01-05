Капитан команды Канады Хэйтон ударил по лицу хоккеиста сборной России Соколова
- © Simon HastegÃ…Rd/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
В конце первого периода произошёл эпизод, в результате которого Егор Соколов получил удар клюшкой по лицу. Канадский хоккеист Баррет Хэйтон пытался отдать передачу, но промахнулся по шайбе и угодил в голову сопернику.
После первого периода счёт в финале молодёжного первенства планеты не открыт — 0:0.
Ouch! pic.twitter.com/fjHFKb8TzJ— TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.
Ранее сообщалось, что сборная России превзошла команду Канады по броскам в первом периоде финала первенства планеты в Чехии.