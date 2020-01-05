Капитан команды Канады Хэйтон ударил по лицу хоккеиста сборной России Соколова

Капитан национальной команды Канады Баррет Хэйтон попал клюшкой по лицу нападающему сборной России Егору Соколову в концовке первого периода финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.

В конце первого периода произошёл эпизод, в результате которого Егор Соколов получил удар клюшкой по лицу. Канадский хоккеист Баррет Хэйтон пытался отдать передачу, но промахнулся по шайбе и угодил в голову сопернику.

После первого периода счёт в финале молодёжного первенства планеты не открыт — 0:0.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее сообщалось, что сборная России превзошла команду Канады по броскам в первом периоде финала первенства планеты в Чехии.