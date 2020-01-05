Сборная России превзошла Канаду по числу бросков в первом периоде финала МЧМ

Сборная России по хоккею нанесла больше бросков по воротам, чем команда Канады, в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.

За первые 20 минут встречи подопечные Валерия Брагина нанесли десять бросков по воротам Джоэля Хофера, в то время как канадцы семь раз атаковали Амира Мифтахова.

U20: Напряжение до небес, но пока ни одного гола — вот такие дела у нас после первого периода #CANRUS#снамироссияpic.twitter.com/dBOkxTWeXj — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020

Кроме того, россияне превзошли канадцев по числу выигранных вбрасываний — 12:7.

Ранее сообщалось, что сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде матча с командой Канады в финале молодёжного первенства планеты.