Сборная России превзошла Канаду по числу бросков в первом периоде финала МЧМ

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Сборная России по хоккею нанесла больше бросков по воротам, чем команда Канады, в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Сборная России превзошла Канаду по числу бросков в первом периоде финала МЧМ
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За первые 20 минут встречи подопечные Валерия Брагина нанесли десять бросков по воротам Джоэля Хофера, в то время как канадцы семь раз атаковали Амира Мифтахова.

Кроме того, россияне превзошли канадцев по числу выигранных вбрасываний — 12:7.

Ранее сообщалось, что сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде матча с командой Канады в финале молодёжного первенства планеты.

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