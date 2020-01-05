Сборная России превзошла Канаду по числу бросков в первом периоде финала МЧМ
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За первые 20 минут встречи подопечные Валерия Брагина нанесли десять бросков по воротам Джоэля Хофера, в то время как канадцы семь раз атаковали Амира Мифтахова.
U20: Напряжение до небес, но пока ни одного гола — вот такие дела у нас после первого периода #CANRUS#снамироссияpic.twitter.com/dBOkxTWeXj— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
Кроме того, россияне превзошли канадцев по числу выигранных вбрасываний — 12:7.
Ранее сообщалось, что сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде матча с командой Канады в финале молодёжного первенства планеты.