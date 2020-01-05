Сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде финала МЧМ с Канадой

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Сборная России не смогла реализовать ни одно из четырёх удалений в составе национальной команды Канады в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде финала МЧМ с Канадой
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По ходу первого периода подопечные Валерия Брагина четырежды имели численное преимущество из-за удалений хоккеистов соперника, но ни разу не смогли воспользоваться этим шансом. 

После первого периода счёт в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года не открыт — 0:0.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее сообщалось, что сборная Канады заработала четыре удаления в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира с командой России.

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