Сборная России ни разу не реализовала большинство в первом периоде финала МЧМ с Канадой

Сборная России не смогла реализовать ни одно из четырёх удалений в составе национальной команды Канады в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

По ходу первого периода подопечные Валерия Брагина четырежды имели численное преимущество из-за удалений хоккеистов соперника, но ни разу не смогли воспользоваться этим шансом.

После первого периода счёт в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года не открыт — 0:0.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее сообщалось, что сборная Канады заработала четыре удаления в первом периоде финала молодёжного чемпионата мира с командой России.