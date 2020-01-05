Николишин назвал лучшего хоккеиста в составе сборной Канады на МЧМ

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Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, какой из игроков национальной команды Канады больше других выделяется на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
Николишин назвал лучшего хоккеиста в составе сборной Канады на МЧМ
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

«Лафренье — единственный человек в составе команды Канады, который выделяется на молодёжном чемпионате мира. Он претендует на звание первого номера драфта в этом году. Пацан играет с хорошей самоотдачей, мастерством. Является лидером», — заявил Николишин в эфире «Матч ТВ».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко назвал матчем жизни финал первенства планеты с Канадой.

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