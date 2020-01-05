Николишин назвал лучшего хоккеиста в составе сборной Канады на МЧМ
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«Лафренье — единственный человек в составе команды Канады, который выделяется на молодёжном чемпионате мира. Он претендует на звание первого номера драфта в этом году. Пацан играет с хорошей самоотдачей, мастерством. Является лидером», — заявил Николишин в эфире «Матч ТВ».
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.
Ранее нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко назвал матчем жизни финал первенства планеты с Канадой.