Марченко назвал «матчем жизни» финал МЧМ по хоккею с Канадой

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча с национальной командой Канады в финале чемпионата мира 2020 года.
Марченко назвал «матчем жизни» финал МЧМ по хоккею с Канадой
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Наверное, это матч жизни. Да, немного трясёт. Но уверены в себе. Готовы выходить и биться», — заявил Марченко в эфире «Матч ТВ».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов рассказал, как команда готовилась к финалу молодёжного чемпионата мира.

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