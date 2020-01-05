Марченко назвал «матчем жизни» финал МЧМ по хоккею с Канадой
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«Наверное, это матч жизни. Да, немного трясёт. Но уверены в себе. Готовы выходить и биться», — заявил Марченко в эфире «Матч ТВ».
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.
Ранее нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов рассказал, как команда готовилась к финалу молодёжного чемпионата мира.