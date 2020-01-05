Хованов сказал, как сборная России готовилась к финалу МЧМ по хоккею с Канадой

Нападающий сборной России Александр Хованов рассказал о подготовке к финалу молодёжного чемпионата мира 2020 года, в котором её соперником станет команда Канады.

«Было собрание. Нам показали, как канадцы действуют в меньшинстве. Смотрели видео. Покушали, поспали. Потом прошло общее собрание, провели общий анализ сборной Канады и поехали на игру», — заявил Хованов в эфире «Матч ТВ».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее Хованов ответил, испытывает ли волнение перед финалом молодёжного чемпионата мира с командой Канады.